Мбаппе — второй француз, не забивший пенальти на ЧМ, после Бензема в 2014-м. Килиан ранее реализовал 15 попыток подряд

Форвард, представляющий «Реал», не реализовал 11-метровый в первом тайме матча с Марокко в ¼ финала ЧМ-2026. Вратарь марокканцев Яссин Буну поймал мяч после удара Килиана.
Ранее единственным игроком, не забившим пенальти за сборную Франции на ЧМ, был Карим Бензема — на ЧМ-2014 он не смог забить Швейцарии.
До сегодняшнего матча Мбаппе реализовал в сборной Франции 15 пенальти подряд с учетом послематчевых серий. Последний раз Килиан не забивал с точки в серии пенальти против сборной Швейцарии на Евро-2020 (3:3, пенальти — 4:5).