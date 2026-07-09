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Мбаппе — второй француз, не забивший пенальти на ЧМ, после Бензема в 2014-м. Килиан ранее реализовал 15 попыток подряд

Килиан Мбаппе стал лишь вторым игроком сборной Франции, не забившим пенальти на чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

Форвард, представляющий «Реал», не реализовал 11-метровый в первом тайме матча с Марокко в ¼ финала ЧМ-2026. Вратарь марокканцев Яссин Буну поймал мяч после удара Килиана.

Ранее единственным игроком, не забившим пенальти за сборную Франции на ЧМ, был Карим Бензема — на ЧМ-2014 он не смог забить Швейцарии.

До сегодняшнего матча Мбаппе реализовал в сборной Франции 15 пенальти подряд с учетом послематчевых серий. Последний раз Килиан не забивал с точки в серии пенальти против сборной Швейцарии на Евро-2020 (3:3, пенальти — 4:5).