Мбаппе — второй француз, не забивший пенальти на ЧМ, после Бензема в 2014-м. Килиан ранее реализовал 15 попыток подряд

До сегодняшнего матча Мбаппе реализовал в сборной Франции 15 пенальти подряд с учетом послематчевых серий. Последний раз Килиан не забивал с точки в серии пенальти против сборной Швейцарии на Евро-2020 (3:3, пенальти — 4:5).