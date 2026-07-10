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Экс-судья Грефе о пенальти Франции в матче с Марокко: «Мбаппе упал сам, но в идеальный момент — это было сложно увидеть. Был нырок и только потом контакт»

Бывший немецкий судья Мануэль Грефе считает, что в пользу сборной Франции не следовало назначать пенальти в матче против Марокко.

Команды проводят встречу в рамках ¼ финала ЧМ-2026 (0:0, второй тайм). На 25-й минуте Килиан Мбаппе вошел в штрафную площадь соперника и упал после контакта с защитником Нуссаиром Мазрауи. Главный арбитр встречи Факундо Тельо сразу указал на 11-метровую отметку, но Мбаппе не смог отличиться — Яссин Буну поймал мяч после его удара.

"Превосходный нырок Мбаппе. На Хакими не фолили (была игра в мяч), но и в эпизоде с пенальти фола не было!

Мбаппе упал сам, но в идеальный момент — это было сложно увидеть, но ВАР должен был это заметить. Левая нога в воздухе, нырок — только после этого был контакт.

Справедливость: Мбаппе не забил", — написал Грефе.