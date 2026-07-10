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Дешам о 2:0 с Марокко: «Франция вышла в полуфинал ЧМ 3 раза подряд, это хорошо. Это кажется логичным и естественным, но этого еще нужно добиться»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о победе над командой Марокко в ¼ финала чемпионата мира-2026 (2:0).

Источник: Спортс‘’

"[Мы вышли в полуфинал] три раза подряд, это хорошо. Это кажется логичным и естественным, но этого еще нужно добиться. Это была сложная игра, пенальти… Что касается Килиана [Мбаппе], проблем нет, он никогда не сомневается в себе.

У Килиана была небольшая травма голеностопа, он почувствовал некоторую боль, у Ману [Коне] ушиб колена, это не удивительно, матчи получаются плотными и быстрыми.

Я представляю, как рады люди во Франции, здесь мы находимся в какой-то мере в своем пузыре. Сегодня мы сделали еще один шаг, мы снова в четверке… Значит, мы все еще здесь!" — сказал Дешам.