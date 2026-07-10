Дешам о 2:0 с Марокко: «Франция вышла в полуфинал ЧМ 3 раза подряд, это хорошо. Это кажется логичным и естественным, но этого еще нужно добиться»

"[Мы вышли в полуфинал] три раза подряд, это хорошо. Это кажется логичным и естественным, но этого еще нужно добиться. Это была сложная игра, пенальти… Что касается Килиана [Мбаппе], проблем нет, он никогда не сомневается в себе.