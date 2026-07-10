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Мбаппе стал лучшим игроком матча Франция — Марокко с 8.5 по Индексу ГОЛа

Килиан Мбаппе получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча ¼ финала ЧМ-2026 Франция — Марокко (2:0). Нападающий «Реала», отметившийся голом и голевой передачей, получил оценку 8.5.

Источник: Спортс‘’

Сборная Франции:

Вратарь: Майк Меньян (6.4);

Защита: Жюль Кунде (7.2), Дайо Упамекано (7.0), Вильям Салиба (6.8), Люка Динь (7.3);

Полузащита: Куадио Коне (7.2), Адриен Рабьо (7.4);

Нападение: Усман Дембеле (7.9), Майкл Олисе (7.2), Дезире Дуэ (8.3), Килиан Мбаппе (8.5).

Игроки, выходившие на замену: Уоррен Заир-Эмери (6.1), Жан-Филипп Матета (6.1), Брэдли Барколя (6.5), Мало Гюсто (без оценки).

Сборная Марокко:

Вратарь: Яссин Буну (7.5);

Защита: Ашраф Хакими (6.6), Исса Диоп (6.1), Нуссаир Мазрауи (5.6), Анасс Салах-Эддин (6.3);

Полузащита: Нель Эль-Энауи (6.2), Айюб Буадди (6.0);

Нападение: Шамсдин Тальби (5.3), Аззедин Унаи (6.9), Браим Диас (6.7), Биляль Эль-Ханнус (6.6).

Игроки, выходившие на замену: Суфьян Раими (5.7), Софьян Амрабат (6.3), Гессим Яссин (6.1), Закария Эль-Уахди (6.1), Амин Сбаи (без оценки).