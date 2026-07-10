Мбаппе стал лучшим игроком матча Франция — Марокко с 8.5 по Индексу ГОЛа

Сборная Франции:
Вратарь: Майк Меньян (6.4);
Защита: Жюль Кунде (7.2), Дайо Упамекано (7.0), Вильям Салиба (6.8), Люка Динь (7.3);
Полузащита: Куадио Коне (7.2), Адриен Рабьо (7.4);
Нападение: Усман Дембеле (7.9), Майкл Олисе (7.2), Дезире Дуэ (8.3), Килиан Мбаппе (8.5).
Игроки, выходившие на замену: Уоррен Заир-Эмери (6.1), Жан-Филипп Матета (6.1), Брэдли Барколя (6.5), Мало Гюсто (без оценки).
Сборная Марокко:
Вратарь: Яссин Буну (7.5);
Защита: Ашраф Хакими (6.6), Исса Диоп (6.1), Нуссаир Мазрауи (5.6), Анасс Салах-Эддин (6.3);
Полузащита: Нель Эль-Энауи (6.2), Айюб Буадди (6.0);
Нападение: Шамсдин Тальби (5.3), Аззедин Унаи (6.9), Браим Диас (6.7), Биляль Эль-Ханнус (6.6).
Игроки, выходившие на замену: Суфьян Раими (5.7), Софьян Амрабат (6.3), Гессим Яссин (6.1), Закария Эль-Уахди (6.1), Амин Сбаи (без оценки).