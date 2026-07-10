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Тренер Марокко Уахби о 0:2 от Франции: «Перед первым голом была игра рукой — не знаю, стоило ли ее фиксировать. Некоторые игроки остановились»

Главный тренер сборной Марокко Мохамед Уахби высказался о поражении от команды Франции в ¼ финала чемпионата мира 2026 года (0:2).

"Нужно признать, что мы играли против очень хорошей команды. В первом тайме нам было очень тяжело, Буну отразил пенальти.

Во втором тайме мы лучше оборонялись и, прежде всего, более спокойно владели мячом. Мы стали играть намного лучше. В первом тайме казалось, что у некоторых игроков перехватило дыхание. Мы видели, что те же самые игроки хорошо начали второй тайм.

[Первый] гол был забит… в спорном эпизоде, некоторые игроки остановились, потому что увидели игру рукой. Игра рукой была, я не знаю, стоило ли ее фиксировать, правда не знаю. Затем был индивидуальный проход Мбаппе, который забил гол.

В конце было тяжело, но, я думаю, мы должны продолжать верить и работать. Мы также должны продолжать работать над основами, следить за тем, чтобы, когда будут травмы, когда игроки будут не так свежи, у нас был более обширный состав.

Мы будем продолжать, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы очень расстроены, мы хотели большего, но нам нужно с этим смириться", — сказал Уахби в эфире beIN Sports.