Тренер Марокко Уахби о 0:2 от Франции: «Перед первым голом была игра рукой — не знаю, стоило ли ее фиксировать. Некоторые игроки остановились»

"Нужно признать, что мы играли против очень хорошей команды. В первом тайме нам было очень тяжело, Буну отразил пенальти.
Во втором тайме мы лучше оборонялись и, прежде всего, более спокойно владели мячом. Мы стали играть намного лучше. В первом тайме казалось, что у некоторых игроков перехватило дыхание. Мы видели, что те же самые игроки хорошо начали второй тайм.
[Первый] гол был забит… в спорном эпизоде, некоторые игроки остановились, потому что увидели игру рукой. Игра рукой была, я не знаю, стоило ли ее фиксировать, правда не знаю. Затем был индивидуальный проход Мбаппе, который забил гол.
В конце было тяжело, но, я думаю, мы должны продолжать верить и работать. Мы также должны продолжать работать над основами, следить за тем, чтобы, когда будут травмы, когда игроки будут не так свежи, у нас был более обширный состав.
Мы будем продолжать, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы очень расстроены, мы хотели большего, но нам нужно с этим смириться", — сказал Уахби в эфире beIN Sports.