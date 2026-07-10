Мбаппе о замене в матче с Марокко: «Я ушиб голеностоп, но все в порядке. Матета был лучше готов на последние 15 минут»

На 76-й минуте матча ¼ финала ЧМ-2026 (2:0) Мбаппе, отметившийся голом и ассистом, лег на газон и дал понять, что не готов продолжать игру. Килиану потребовалась замена, он покинул поле самостоятельно.
«Я в порядке, ушиб голеностоп, но все хорошо. На тот момент Джей Пи (Жан-Филипп Матета — Спортс»") был в лучшей форме, чем я, чтобы сыграть последние 15 минут, потому я ушел, а он вышел на замену. Он был хорош и тоже почти забил.
Самоуспокоение неуместно. Впереди еще долгий путь, нас ждет еще более тяжелое испытание, но мы быстро восстановимся".
Об эмоциях Хакими.
«Я здесь, чтобы побеждать, и он тоже приехал сюда, чтобы побеждать. Будет сложнее, когда я снова увижу его в подтрибунном помещении, потому что он мой близкий друг», — сказал Мбаппе в интервью M6.