Мбаппе о замене в матче с Марокко: «Я ушиб голеностоп, но все в порядке. Матета был лучше готов на последние 15 минут»

«Я в порядке, ушиб голеностоп, но все хорошо. На тот момент Джей Пи (Жан-Филипп Матета — Спортс»") был в лучшей форме, чем я, чтобы сыграть последние 15 минут, потому я ушел, а он вышел на замену. Он был хорош и тоже почти забил.