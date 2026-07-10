Мбаппе — единственный за 60 лет игрок с 10+ голевыми действиями на двух ЧМ

Нападающий «Реала» — единственный за последние 60 лет игрок с не менее чем 10 голевыми действиями на двух разных ЧМ.
В текущем турнире Мбаппе набрал 11 (8+3) очков по системе «гол+пас».
На ЧМ-2022 на его счету 8 мячей и 2 ассиста.
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе забил гол и сделал ассист в матче ¼ финала ЧМ-2026 с Марокко (2:0).
Нападающий «Реала» — единственный за последние 60 лет игрок с не менее чем 10 голевыми действиями на двух разных ЧМ.
В текущем турнире Мбаппе набрал 11 (8+3) очков по системе «гол+пас».
На ЧМ-2022 на его счету 8 мячей и 2 ассиста.