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«Ямаль уже входит в пятерку лучших игроков своего поколения. Следующие 15−20 лет принадлежат ему, если Ламин захочет. Видим мировую звезду». Хави о вингере

Бывший главный тренер «Барселоны» Хави поделился мыслями по поводу вингера сборной Испании Ламина Ямаля.

Источник: Спортс‘’

«Когда я слышу имя Ламина Ямаля, у меня на лице появляется улыбка, потому что я наблюдал, как он растет с 15 лет, и мы подарили ему его дебют в “Барселоне”.

Я испытываю огромную радость, видя успех Ламина.

Иногда мы забываем, что ему всего 18 лет, и, возможно, мы требуем от него слишком многого, но он способный футболист — у него есть навыки делать на поле много разных вещей.

Он лидер на поле, который делает разницу в 18 лет — то, что мы видели только с Лионелем Месси, Диего Марадоной, Пеле и, возможно, Роналдо.

Ему 18, и он уже выиграл три титула Ла Лиги, чемпионат Европы и находится в четвертьфинале чемпионата мира.

Он может стать звездой эпохи, если его амбиции, настрой и решительность будут правильными. Мы видим звезду мирового уровня, которая может стать лучшим игроком своего поколения.

Он уже — если не лучший — входит в пятерку лучших игроков своего поколения. Следующие 15−20 лет принадлежат Ламину, если он того захочет. Если он захочет, эти годы будут его", — сказал Хави.