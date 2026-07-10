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«Неймару я сказал: “Ты закончился как футболист”. Роналду пробегал 8 км за игру со скоростью более 25 км/ч, у него не было травм за год работы со мной». Жезуш о возрасте игроков

Новый главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш порассуждал о возрасте футболистов.

Источник: Спортс‘’

— Есть ли вероятность увидеть Родриго Мору и Жеовани Кенду в составе команды?

— Это два молодых игрока, как и многие другие. В Португалии качественная молодежная система, если говорить о клубах. Португалия — это Бразилия Европы. В Бразилии достаточно пнуть камень, и из него вырастет игрок. В Португалии так же. До чемпионата мира осталось четыре года, и именно игроки дадут понять, кто поедет.

Возраст не проблема, важна ценность. Если это подготовленный молодой игрок, он будет интегрирован в команду. Из 12 игроков, которые работали со мной, я выпустил на поле четырех или пятерых: Леау, Гедеша, Канселу, Бернарду. Я не смотрю на игроков по возрасту, то же самое и с Криштиану. Он работал со мной год и не получил ни одной травмы. Он пробегал 8 км за игру со скоростью более 25 км/ч. Когда я считал, что он должен играть, я выпускал его.

Что касается первого вопроса, мне неуместно об этом говорить. Игра диктует условия. Я не могу быть уверен, что всегда буду ставить Криштиану в стартовый состав. Я уже тренировал двух из трех лучших игроков мира, только третьего не хватает. Неймару я сказал: «Ты уже закончился как футболист». Я буду делать все, что считаю лучшим для команды, — заявил Жезуш.