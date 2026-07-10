«Неймару я сказал: “Ты закончился как футболист”. Роналду пробегал 8 км за игру со скоростью более 25 км/ч, у него не было травм за год работы со мной». Жезуш о возрасте игроков

Возраст не проблема, важна ценность. Если это подготовленный молодой игрок, он будет интегрирован в команду. Из 12 игроков, которые работали со мной, я выпустил на поле четырех или пятерых: Леау, Гедеша, Канселу, Бернарду. Я не смотрю на игроков по возрасту, то же самое и с Криштиану. Он работал со мной год и не получил ни одной травмы. Он пробегал 8 км за игру со скоростью более 25 км/ч. Когда я считал, что он должен играть, я выпускал его.