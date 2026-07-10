Хави о Ямале и Месси: «Сравнения неизбежны, у них много схожего, Лео считает его своим наследником. Они оба знают, что лучшие и отличаются от других»

Ламин знает, что он отличается от других. Это видно, когда смотришь на него и находишься рядом с ним. Так же, как и Лео знал, что он другой. Он умел определять ход матча, и Ламин тоже это умеет. Ламин рос вместе с Пау Кубарси, Марком Берналем, Алехандро Бальде и Гави. И все они знают, что он другой. И это очень важно для команды, — сказал Хави.