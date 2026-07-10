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Каррагер о Холанде и Кейне: «Я выберу Харри, но Эрлинг — феномен, он запомнится величайшим бомбардиром всех времен. В сборной он превосходит рекорды Месси и Роналду за 50−60 игр»

Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер ответил на вопрос, кого из форвардов он предпочел бы видеть в своей команде — Харри Кейна или Эрлинга Холанда.

Источник: Спортс‘’

"Должен сказать, Кейн. Я люблю Харри Кейна. Думаю, в игре Харри Кейна есть нечто большее, чем в игре Эрлинга Холанда.

На самом деле, я считаю, что, когда Эрлинг Холанд завершит карьеру, его будут помнить как величайшего бомбардира всех времен. Вероятно, прямо сейчас он величайший бомбардир из тех, кого мы видели в английском футболе.

Я знаю, что [Криштиану] Роналду собирается забить 1000 голов за карьеру, я думаю, что и Холанд сделает это. Он просто абсолютная машина по забиванию голов. Его рекорды на международном уровне превосходят рекорды Лионеля Месси и Роналду после 50 или 60 игр.

Он безумен, феноменален, мы должны радоваться тому, что видим его каждую неделю в Премьер-лиге, он суперзвезда", — заявил Каррагер.