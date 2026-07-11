Аргентинский архиепископ Куэрва процитировал Месси во время мессы в честь Дня независимости

«Давайте с той же страстью воплотим в жизнь послание, которое Лионель Месси однажды опубликовал в соцсетях», — сказал архиепископ. А затем зачитал слова Лео: «Когда мы, аргентинцы, боремся вместе и остаемся едины, мы способны добиться всего, что задумали».