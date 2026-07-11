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Аргентинский архиепископ Куэрва процитировал Месси во время мессы в честь Дня независимости

Слова Лионеля Месси прозвучали в кафедральном соборе Буэнос-Айреса.

Источник: Спортс‘’

Во время мессы в честь Дня независимости Аргентины архиепископ Хорхе Гарсия Куэрва вспомнил пост капитана сборной после победы на ЧМ-2022. На церемонии присутствовал и президент страны Хавьер Милей.

«Давайте с той же страстью воплотим в жизнь послание, которое Лионель Месси однажды опубликовал в соцсетях», — сказал архиепископ. А затем зачитал слова Лео: «Когда мы, аргентинцы, боремся вместе и остаемся едины, мы способны добиться всего, что задумали».

За два дня до мессы Аргентина уступала Египту 0:2, но отыгралась — 3:2 — и вышла в четвертьфинал ЧМ.

39-летний Месси забил во всех пяти матчах сборной на турнире. У него уже восемь голов — больше, чем у кого-либо на этом ЧМ.