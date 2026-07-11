Сантуш о победе Португалии на Евро-2016: «Роналду сыграл решающую роль. Он вел примером, амбициями — и никогда не переставал верить»

10 июля исполнилось 10 лет с финала турнира, в котором португальцы обыграли Францию (1:0).
«Десять лет прошло с того незабываемого дня в Париже. Время позволяет нам взглянуть на все с большим спокойствием и еще лучше понять масштаб того, чего мы достигли. Если и есть одна мысль, которую я сохранил после того пути, то она такова: “мы” всегда было выше “я”.
Криштиану Роналду как капитан сыграл абсолютно решающую роль — на поле и за его пределами. Он вел за собой личным примером, амбициями и тем, что никогда не переставал верить.
У нас были игроки огромного таланта, но одного таланта недостаточно. Разницу создали доверие, которое все испытывали друг к другу, способность каждый день работать ради одной цели и единство, возникшее внутри той команды.
Все отдавали все — на тренировках, в матчах, в той атмосфере, которую они создали между собой, чтобы Португалия завоевала величайший титул в истории. Самоотдача, компетентность и профессионализм каждого создали условия, при которых команда могла думать только о борьбе.
Я также никогда не забуду необыкновенную поддержку португальцев. Храню особенную привязанность к нашим эмигрантам во Франции, которые превратили Маркуси в настоящий дом сборной. Энергия, любовь и гордость, с которыми они сопровождали нас, дали нам силу, которую трудно объяснить.
Я продолжаю испытывать ту же гордость. Не только из-за завоеванного титула, но и из-за того, как он был завоеван. Потому что та победа принадлежит всем, а не мне", — сказал Сантуш.