Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
15:00
Уфа
:
Ленинградец
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.22
П2
3.70
Футбол. Первая лига
16:00
Волга
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
3.07
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Велес
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.27
П2
3.79
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Норвегия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.80
П2
1.93
Футбол. ЧМ-2026
12.07
Аргентина
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.75
П2
5.90
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
2
:
Бельгия
1
П1
X
П2

Сантуш о победе Португалии на Евро-2016: «Роналду сыграл решающую роль. Он вел примером, амбициями — и никогда не переставал верить»

Экс-тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш вспомнил победу на Евро-2016.

Источник: Спортс‘’

10 июля исполнилось 10 лет с финала турнира, в котором португальцы обыграли Францию (1:0).

«Десять лет прошло с того незабываемого дня в Париже. Время позволяет нам взглянуть на все с большим спокойствием и еще лучше понять масштаб того, чего мы достигли. Если и есть одна мысль, которую я сохранил после того пути, то она такова: “мы” всегда было выше “я”.

Криштиану Роналду как капитан сыграл абсолютно решающую роль — на поле и за его пределами. Он вел за собой личным примером, амбициями и тем, что никогда не переставал верить.

У нас были игроки огромного таланта, но одного таланта недостаточно. Разницу создали доверие, которое все испытывали друг к другу, способность каждый день работать ради одной цели и единство, возникшее внутри той команды.

Все отдавали все — на тренировках, в матчах, в той атмосфере, которую они создали между собой, чтобы Португалия завоевала величайший титул в истории. Самоотдача, компетентность и профессионализм каждого создали условия, при которых команда могла думать только о борьбе.

Я также никогда не забуду необыкновенную поддержку португальцев. Храню особенную привязанность к нашим эмигрантам во Франции, которые превратили Маркуси в настоящий дом сборной. Энергия, любовь и гордость, с которыми они сопровождали нас, дали нам силу, которую трудно объяснить.

Я продолжаю испытывать ту же гордость. Не только из-за завоеванного титула, но и из-за того, как он был завоеван. Потому что та победа принадлежит всем, а не мне", — сказал Сантуш.