Сантуш о победе Португалии на Евро-2016: «Роналду сыграл решающую роль. Он вел примером, амбициями — и никогда не переставал верить»

«Десять лет прошло с того незабываемого дня в Париже. Время позволяет нам взглянуть на все с большим спокойствием и еще лучше понять масштаб того, чего мы достигли. Если и есть одна мысль, которую я сохранил после того пути, то она такова: “мы” всегда было выше “я”.