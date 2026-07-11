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Реакция IShowSpeed на распаковку бутс Роналду набрала 50 млн просмотров. Криштиану сыграл в них на ЧМ и подарил стримеру

Видео с реакцией стримера IShowSpeed на подаренные ему золотые бутсы от Криштиану Роналду набрало 50 млн просмотров за 11 часов.

Источник: Спортс‘’

41-летний португалец подарил стримеру лимитированные золотые бутсы Nike Mercurial CR7 Gold Scorpion, в которых выступал на ЧМ-2026.

"Что?! Что?! Роналду подарил мне свои бутсы, в которых играл на ЧМ. Во всем мире было изготовлено всего два таких экземпляра.

Боже мой! Роналду, я люблю тебя! Спасибо большое!" — сказал IShowSpeed.

IShowSpeed — популярный американский стример и фанат Криштиану Роналду. На его ютуб-канале 57,2 млн подписчиков.

Безумный фанат Роналду с 55 млн подписчиков покоряет ЧМ: отметил промах Месси сальто и выбесил Ибру.