Реакция IShowSpeed на распаковку бутс Роналду набрала 50 млн просмотров. Криштиану сыграл в них на ЧМ и подарил стримеру

41-летний португалец подарил стримеру лимитированные золотые бутсы Nike Mercurial CR7 Gold Scorpion, в которых выступал на ЧМ-2026.
"Что?! Что?! Роналду подарил мне свои бутсы, в которых играл на ЧМ. Во всем мире было изготовлено всего два таких экземпляра.
Боже мой! Роналду, я люблю тебя! Спасибо большое!" — сказал IShowSpeed.
IShowSpeed — популярный американский стример и фанат Криштиану Роналду. На его ютуб-канале 57,2 млн подписчиков.
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