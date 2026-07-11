Собослаи о «Золотом мяче»: «Конечно, я мечтаю о нем, но голосование не всегда отражает достижения за сезон. Холанд в 2023-м выиграл все с “Ман Сити” и побил рекорды результативност

— Честно говоря, в детстве я всегда мечтал выиграть Лигу чемпионов, наверное, даже больше, чем Премьер-лигу. Но теперь, когда мне уже удалось взять АПЛ, я очень хочу снова выиграть ее еще раз — то, что мы пережили в 2025 году, было просто невероятно.