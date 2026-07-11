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Собослаи о «Золотом мяче»: «Конечно, я мечтаю о нем, но голосование не всегда отражает достижения за сезон. Холанд в 2023-м выиграл все с “Ман Сити” и побил рекорды результативност

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Венгрии Доминик Собослаии рассказал о своем отношении к «Золотому мячу».

Источник: Спортс‘’

— О чем вы мечтаете?

— Честно говоря, в детстве я всегда мечтал выиграть Лигу чемпионов, наверное, даже больше, чем Премьер-лигу. Но теперь, когда мне уже удалось взять АПЛ, я очень хочу снова выиграть ее еще раз — то, что мы пережили в 2025 году, было просто невероятно.

— Забавно, что вы один из немногих современных футболистов, кто не упоминает «Золотой мяч».

— Конечно, это тоже мечта. Но, возможно, я не говорю об этом, потому что у меня есть ощущение, что голосование не всегда отражает твои достижения за сезон.

Когда я вижу, как в 2018 году такой игрок, как Рафаэль Варан, выигравший Лигу чемпионов с «Реалом» и чемпионат мира, не получил «Золотой мяч», то понимаю, что без победы со сборной Венгрии мне будет очень сложно (смеется).

То же самое с Эрлингом Холандом: он выиграл все с «Манчестер Сити» в 2023 году, побил все возможные рекорды результативности, но тоже не получил награду (в 2023 году «Золотой мяч» получи Лионель Месси — Спортс«“).

— Но в нечетные годы у игроков из команд-чемпионов, не выступающих за топ-сборные, все же появляется реальный шанс.

— Да, это правда. А когда обычно вручают «Золотой мяч»? В октябре, верно? Ну тогда увидимся в октябре 2027-го (смеется).