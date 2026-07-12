«Джеррарду не хватало уверенности, когда он играл за сборную, а у Беллингема она есть. Для этого нужен особый менталитет, который отличает хороших игроков от величайших». Каррагер о дубле Джуда в &f

У Беллингема эта уверенность есть. Например, как только он надел футболку «Реала», у него был вид человека, который думал: «Здесь я на своем месте. Я этого заслуживаю, и я смогу стать лучшим игроком этого клуба». Некоторые считают такое отношение недостатком, но для футболиста, входящего в лучшие годы карьеры и переходящего в крупнейший клуб мира, это совсем не минус.