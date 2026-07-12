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«Джеррарду не хватало уверенности, когда он играл за сборную, а у Беллингема она есть. Для этого нужен особый менталитет, который отличает хороших игроков от величайших». Каррагер о дубле Джуда в &f

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился впечатлениями от игры полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в матче ¼ финала чемпионата мира против Норвегии (2:1, экстра-таймы), в котором Джуд оформил дубль.

Источник: Спортс‘’

"Мы всегда знали, что Беллингем — футболист мирового уровня. Но многие из нас согласятся, что сейчас он даже сильнее, чем мы предполагали.

С тех пор как он ворвался в большой футбол, самым очевидным сравнением среди английских игроков для него был Стивен Джеррард.

У Джеррарда как полузащитника было абсолютно все: пас, отбор, голевое чутье и, что важнее всего, способность менять ход матчей и выигрывать их практически в одиночку.

Если и была у моего бывшего капитана одна слабость, то, возможно, ему не хватало уверенности в себе, когда он играл за сборную. Иногда мне казалось, что он должен был заходить в раздевалку и всем своим видом показывать: «Здесь главный — я». Но этого не было в его характере.

У Беллингема эта уверенность есть. Например, как только он надел футболку «Реала», у него был вид человека, который думал: «Здесь я на своем месте. Я этого заслуживаю, и я смогу стать лучшим игроком этого клуба». Некоторые считают такое отношение недостатком, но для футболиста, входящего в лучшие годы карьеры и переходящего в крупнейший клуб мира, это совсем не минус.

Эта уверенность заметна и в его игре. Чтобы блистать на самой большой сцене и на самых сложных стадионах, нужен особый менталитет, который отличает хороших игроков от величайших.

То, что сейчас показывает Беллингем, для большинства футболистов стало бы определяющим достижением всей карьеры. И можете не сомневаться: в раздевалке именно он подгоняет партнеров, потому что для него выхода в полуфинал недостаточно.

Если Англия сыграет с Аргентиной и Францией, он будет пожимать руки Лионелю Месси и Килиану Мбаппе не с благоговением перед величайшим футболистом всех времен и одним из лучших нападающих нашего поколения. Он сделает это с абсолютной уверенностью, что способен превзойти и легенду, и своего одноклубника", — написал Каррагер в своей колонке для The Telegraph.

23-летний Беллингем — первый после Марадоны игрок с 2+ голами в двух матчах плей-офф ЧМ подряд.