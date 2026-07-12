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Мбаппе, Месси, Беллингем, Дуэ, Альварес, Дембеле — в символической сборной ¼ финала ЧМ по версии ГОЛа

Стала известна символическая сборная ¼ финала ЧМ-2026 по версии ГОЛа.

Источник: Спортс‘’

В нее вошли игроки с лучшим Индексом ГОЛа в рамках схемы 3−4−3.

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, Индекс ГОЛа — 7,7);

Защитники: Кристиан Ромеро (Аргентина, 7,3), Лисандро Мартинес (Аргентина, 7,6), Пау Кубарси (Испания, 7,3);

Полузащитники: Дезире Дуэ (Франция, 8,3), Алексис Мак Аллистер (Аргентина, 8,1), Джуд Беллингем (Англия, 9,0), Усман Дембеле (Франция, 7,9);

Нападающие: Килиан Мбаппе (Франция, 8,5), Лионель Месси (Аргентина, 8,3), Хулиан Альварес (Аргентина, 8,0).

Сборная ¼ финала была составлена на основе Индекса ГОЛа. Оптимальную схему выбрал алгоритм.

Индекс учитывает все действия футболиста на поле — от голов и точности передач до дриблинга и единоборств.