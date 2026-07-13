Это’О про Мбаппе: «Феномен. Он уже повлиял на несколько поколений и вписал свое имя среди величайших фигур в истории футбола»

"Килиан — это соперник, победитель и прирожденный лидер. Он строг к себе и мотивирован постоянным стремлением прогрессировать и побеждать. Своей игрой, харизмой и ожиданиями, что растут с каждым матчем, он помогает повышать уровень и привлекательность этого чемпионата мира, как он уже делал это на двух предыдущих.