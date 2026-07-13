Это’О про Мбаппе: «Феномен. Он уже повлиял на несколько поколений и вписал свое имя среди величайших фигур в истории футбола»

С 8 голами форвард сборной Франции лидирует в гонке бомбардиров ЧМ-2026 вместе с Лионелем Месси.
"Килиан — это соперник, победитель и прирожденный лидер. Он строг к себе и мотивирован постоянным стремлением прогрессировать и побеждать. Своей игрой, харизмой и ожиданиями, что растут с каждым матчем, он помогает повышать уровень и привлекательность этого чемпионата мира, как он уже делал это на двух предыдущих.
Я глубоко впечатлен его стабильной игрой на протяжении почти десяти лет. Ему лишь 27, но он уже повлиял на несколько поколений и вписал свое имя среди величайших фигур в истории футбола. Мбаппе — это феномен«, — сказал бывший нападающий “Барселоны” и сборной Камеруна.