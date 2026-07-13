Месси — лучший футболист на ЧМ по версии The Athletic, Мбаппе — 2-й, Беллингем — 3-й, Кейн — 4-й, Винисиус — 9-й

На первой позиции располагается форвард сборной Аргентины Лионель Месси.
Вторым идет Килиан Мбаппе из сборной Франции, англичанин Джуд Беллингем поднялся на четыре позиции по сравнению с предыдущим рейтингом издания и расположился на третьей строчке.
Топ-10 футболистов выглядит таким образом:
10. Эмерик Лапорт (Испания; минус одна позиция по сравнению с прошлым рейтингом);
9. Винисиус Жуниор (Бразилия; минус одна позиция);
8. Ашраф Хакими (Марокко; минус три позиции);
7. Усман Дембеле (Франция; плюс четыре позиции);
6. Майкл Олисе (Франция; остался на своей позиции);
5. Эрлинг Холанд (Норвегия; минус одна позиция);
4. Харри Кейн (Англия; минус одна позиция);
3. Джуд Беллингем (Англия; плюс четыре позиции);
2. Килиан Мбаппе (Франция; остался на своей позиции);
1. Лионель Месси (Аргентина; остался на своей позиции).