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Месси — лучший футболист на ЧМ по версии The Athletic, Мбаппе — 2-й, Беллингем — 3-й, Кейн — 4-й, Винисиус — 9-й

The Athletic представил обновленный рейтинг лучших игроков, выступающих на текущем чемпионате мира.

Источник: Спортс‘’

На первой позиции располагается форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

Вторым идет Килиан Мбаппе из сборной Франции, англичанин Джуд Беллингем поднялся на четыре позиции по сравнению с предыдущим рейтингом издания и расположился на третьей строчке.

Топ-10 футболистов выглядит таким образом:

10. Эмерик Лапорт (Испания; минус одна позиция по сравнению с прошлым рейтингом);

9. Винисиус Жуниор (Бразилия; минус одна позиция);

8. Ашраф Хакими (Марокко; минус три позиции);

7. Усман Дембеле (Франция; плюс четыре позиции);

6. Майкл Олисе (Франция; остался на своей позиции);

5. Эрлинг Холанд (Норвегия; минус одна позиция);

4. Харри Кейн (Англия; минус одна позиция);

3. Джуд Беллингем (Англия; плюс четыре позиции);

2. Килиан Мбаппе (Франция; остался на своей позиции);

1. Лионель Месси (Аргентина; остался на своей позиции).