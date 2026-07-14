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Джордан Пикфорд: «Месси — один из величайших в истории, но не можем говорить только о нем. У Аргентины хорошая команда. Англия обладает стойкостью, сплоченностью»

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд поделился мыслями перед полуфинальным матче ЧМ-2026 против сборной Аргентины.

Источник: Спортс‘’

Игра пройдет 15 июля.

"Все говорят о Лионеле Месси, потому что он один из величайших игроков в истории.

Но нельзя упускать из виду способности и талант, которыми обладает наша команда — в атаке, в обороне, в сплоченности. У нас есть все это — и именно это нам нужно продемонстрировать.

Но мы не можем говорить только о Месси. У них хорошая команда, они — действующие чемпионы.

У Аргентины хорошая команда, но в нашем составе достаточно способностей в атаке. У нас есть стойкость, сплоченность, менталитет. Именно это и делает команду хорошей", — заявил Джордан Пикфорд.