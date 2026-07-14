Джордан Пикфорд: «Месси — один из величайших в истории, но не можем говорить только о нем. У Аргентины хорошая команда. Англия обладает стойкостью, сплоченностью»

Игра пройдет 15 июля.
"Все говорят о Лионеле Месси, потому что он один из величайших игроков в истории.
Но нельзя упускать из виду способности и талант, которыми обладает наша команда — в атаке, в обороне, в сплоченности. У нас есть все это — и именно это нам нужно продемонстрировать.
Но мы не можем говорить только о Месси. У них хорошая команда, они — действующие чемпионы.
У Аргентины хорошая команда, но в нашем составе достаточно способностей в атаке. У нас есть стойкость, сплоченность, менталитет. Именно это и делает команду хорошей", — заявил Джордан Пикфорд.