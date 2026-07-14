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Овечкин о ЧМ: «Месси — гений футбола, я болельщик Лео, но Англия намного сильнее. Очень жаль Роналду, но это спорт, такова жизнь»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что на чемпионате мира по футболу болеет за Лионеля Месси из сборной Аргентины.

Источник: Спортс‘’

— Кто впечатлил на ЧМ?

— Месси, конечно. Без вариантов. Гений футбола, за ним приятно наблюдать. Очень жаль Криштиану Роналду, но это спорт, такова жизнь.

— А как вам Норвегия?

— Я не большой фанат. Если посмотреть, то Холанд два раза до мяча дотронулся, два раза забил, и они прошли дальше.

— Идеальный расклад для вас — чемпионство Аргентины?

— Я болельщик Месси, буду болеть за него. Но Англия, на мой взгляд, намного сильнее.

— Вы с ним знакомы.

— Да. Мы с Месси пересекались один раз.

— Вы спортсмены одного калибра. Что чувствуете, когда получаете хвалебные эпитеты?

— Гордость. Не зря работал, — сказал Овечкин.

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