Овечкин о ЧМ: «Месси — гений футбола, я болельщик Лео, но Англия намного сильнее. Очень жаль Роналду, но это спорт, такова жизнь»

— Кто впечатлил на ЧМ?
— Месси, конечно. Без вариантов. Гений футбола, за ним приятно наблюдать. Очень жаль Криштиану Роналду, но это спорт, такова жизнь.
— А как вам Норвегия?
— Я не большой фанат. Если посмотреть, то Холанд два раза до мяча дотронулся, два раза забил, и они прошли дальше.
— Идеальный расклад для вас — чемпионство Аргентины?
— Я болельщик Месси, буду болеть за него. Но Англия, на мой взгляд, намного сильнее.
— Вы с ним знакомы.
— Да. Мы с Месси пересекались один раз.
— Вы спортсмены одного калибра. Что чувствуете, когда получаете хвалебные эпитеты?
— Гордость. Не зря работал, — сказал Овечкин.
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше