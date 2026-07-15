У Мбаппе нет трофеев с 2024 года — после победы «Реала» в Межконтинентальном кубке

Капитан французской команды Килиан Мбаппе упустил возможность стать двукратным чемпионом мира.
Нападающий не выиграл ни одного турнира за последние полтора года.
В 2024-м Мбаппе сменил клуб, решив перейти из «ПСЖ» в «Реал Мадрид». В августе того года форвард завоевал в составе «бланкос» Суперкубок УЕФА. «Реал Мадрид» одержал победу над «Аталантой» (2:0). Мбаппе забил один из голов.
В декабре 2024-го «Реал Мадрид» стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА, проведя в рамках этого турнира только один матч — финальный против «Пачуки» (3:0). Мбаппе забил победный гол в игре с мексиканским клубом, а передача француза помогла его партнеру по атаке Родриго удвоить счет.
В 2025-м и в 2026-м «Реал Мадрид» с Килианом в составе не сумел выиграть ни чемпионат Ла Лиги, ни Лигу чемпионов, ни Суперкубок Испании, ни Кубок короля.
Летом 2025-го нападающий выступал за сборную Франции в финальном турнире Лиге наций. Сборная Испании нанесла команде Мбаппе поражение в полуфинале (5:4). В том матче Килиан реализовал пенальти, а его передача помогла забить полузащитнику Райану Шерки. В споре за 3-е место французы взяли верх над сборной Германии (2:0). Килиан забил победный гол.
Проходивший летом 2025-го чемпионат мира среди клубов обернулся для «Реал Мадрид» вылетом по итогам противостояния с «ПСЖ» в ½ финала (0:4).
Если брать во внимание турниры, в которых требовалось провести больше одного матча для итогового успеха, то команды Мбаппе не побеждают в таких с весны 2024 года. Тогда «ПСЖ», в составе которого еще выступал нападающий, стал чемпионом Лиги 1 и выиграл Кубок Франции.