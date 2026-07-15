У Мбаппе нет трофеев с 2024 года — после победы «Реала» в Межконтинентальном кубке

Если брать во внимание турниры, в которых требовалось провести больше одного матча для итогового успеха, то команды Мбаппе не побеждают в таких с весны 2024 года. Тогда «ПСЖ», в составе которого еще выступал нападающий, стал чемпионом Лиги 1 и выиграл Кубок Франции.