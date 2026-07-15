Мбаппе — худший игрок матча Франция — Испания с оценкой 5.5 по Индексу ГОЛа. Порро с голом — лучший с 7.9 балла

Худшая оценка у форварда сборной Франции Килиана Мбаппе — 5.5.
Сборная Франции:
— вратарь: Майк Меньян (5.6);
— защита: Люка Динь (6.1), Дайо Упамекано (6.6), Жюль Кунде (6.5), Вильям Салиба (5.8);
— полузащита: Орельен Тчуамени (6.8), Адриен Рабьо (7.3);
— атака: Усман Дембеле (6.4), Килиан Мбаппе (5.5), Майкл Олисе (6.5), Брэдли Барколя (6.1).
— запасные: Тео Эрнандес (6.2), Максанс Лакруа (6.6), Куадио Коне (6.7), Райан Шерки (6.7), Дезире Дуэ (6.2).
Сборная Испании:
— вратарь: Унаи Симон (7.5);
— защита: Педро Порро (7.9), Эмерик Лапорт (7.0), Пау Кубарси (7.3), Марк Кукурелья (7.2);
— полузащита: Фабиан Руис (7.8), Алекс Баэна (6.5), Родри (7.0);
— атака: Дани Ольмо (7.0), Ламин Ямаль (6.9), Микель Ойарсабаль (7.5).
— запасные: Микель Мерино (6.4), Педри (6.1), Ферран Торрес (6.2).
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