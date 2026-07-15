У Мбаппе ни одного удара в створ и 3 офсайда в матче с Испанией. Дембеле нанес оба точных удара Франции

За 90 минут Мбаппе нанес три удара по воротам соперника — на 67-й, 89-й и 97-й минутах, — ни разу не попав в створ. При этом форвард «Реала» трижды оказывался в офсайде. В сегодняшнем матче Мбаппе сделал 16 передач, 12 из которых оказались точными (75%).