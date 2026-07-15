У Мбаппе ни одного удара в створ и 3 офсайда в матче с Испанией. Дембеле нанес оба точных удара Франции

Франция уступила в полуфинале ЧМ-2026 со счетом 0:2.
За 90 минут Мбаппе нанес три удара по воротам соперника — на 67-й, 89-й и 97-й минутах, — ни разу не попав в створ. При этом форвард «Реала» трижды оказывался в офсайде. В сегодняшнем матче Мбаппе сделал 16 передач, 12 из которых оказались точными (75%).
У Усмана Дембеле два удара по воротам в сегодняшнем матче. Оба раза вингер «ПСЖ» пробил в створ — это единственные точные удары французов в сегодняшней игре.
Майкл Олисе, вышедший в стартовом составе Франции и покинувший поле на 72-й минуте, не нанес ни одного удара по воротам испанцев. Также у футболиста «Баварии» две неудачных попытки дриблинга и 76% точнх передач.