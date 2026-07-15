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Мбаппе про 0:2 в полуфиинале ЧМ: «Очень разочарован , как и все. Испания придерживалась своего плана, а Франция сыграла не так, как хотела — было много технических ошибок»

Килиан Мбаппе считает, что сборная Франции не показала должного уровня в матче с Испанией.

Источник: Спортс‘’

Французы уступили в полуфинале ЧМ-2026 со счетом 0:2.

"Матч получился не таким, как мы хотели, ни тактически, ни технически, ни с точки зрения нашего уровня. Если вы не делаете то, что должны делать в полуфинале чемпионата мира, вы не побеждаете. Испания придерживалась плана, который характерен для них — им нравится владеть мячом, контролировать темп игры. Идея заключалась в том, чтобы высоко прессинговать соперника, не дать этому ритму закрепиться, и нам это не удалось. Было слишком много технических ошибок, мы не смогли доставить им проблемы, когда должны были это сделать.

Мы позволили им диктовать темп — мы должны были изменить баланс сил, и именно это нам не удалось. С самого начала из-за прессинга мы всегда оказывались втроем против двоих в центре поля, а против Испании это уже сложно. У Фабиана [Руиса] и Родри было достаточно времени, в прессинге не хватало взаимопонимания. Нам нужно было играть персонально, заставлять соперников бегать вместе с нами, потому что эта команда не любит бегать без мяча. И даже когда мы возвращали мяч, первые пасы и первые касания не соответствовали уровню полуфинала чемпионата мира. Из всего этого и складывается поражение.

Я очень разочарован , как и все. Мы мечтали выйти в финал, дать нашей стране возможность мечтать, творить историю… Теперь мы должны принять это с высоко поднятой головой. Разочарование огромно, я не могу выразить это словами. Нужно взять себя в руки, отдохнуть и двигаться дальше. Футбол никого не ждет. На клубном и международном уровнях будут и другие события", — сказал Мбаппе в интервью М6.