Мбаппе про 0:2 в полуфиинале ЧМ: «Очень разочарован , как и все. Испания придерживалась своего плана, а Франция сыграла не так, как хотела — было много технических ошибок»

Мы позволили им диктовать темп — мы должны были изменить баланс сил, и именно это нам не удалось. С самого начала из-за прессинга мы всегда оказывались втроем против двоих в центре поля, а против Испании это уже сложно. У Фабиана [Руиса] и Родри было достаточно времени, в прессинге не хватало взаимопонимания. Нам нужно было играть персонально, заставлять соперников бегать вместе с нами, потому что эта команда не любит бегать без мяча. И даже когда мы возвращали мяч, первые пасы и первые касания не соответствовали уровню полуфинала чемпионата мира. Из всего этого и складывается поражение.