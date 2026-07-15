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Риоло об Олисе: «Его сажали за один стол с Платини и Зиданом, но сейчас Майкл даже не на кухне. В начале ЧМ он преуспел, потому что было пространство и комфорт»

Французский журналист Даниэль Риоло подверг критике игру полузащитника сборной Франции Майкла Олисе после поражения команды от Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026.

24-летний хавбек вышел в стартовом составе французов и был заменен на 72-й минуте. Он остался без результативных действий в трех последних матчах на ЧМ. В первых 4 играх на его счету было 5 голевых передач.

"Мы все были в восторге. Олисе и Мбаппе были лучшей связкой в истории сборной. Олисе сажали за один стол с Платини и Зиданом, но сейчас он даже не на кухне.

В начале турнира он преуспел, потому что было пространство и комфорт. Когда же усилилось давление, мы снова поняли, что роли «десятки» в современном футболе больше не существует", — сказал Риоло.

Ужас Франции в цифрах: 0 моментов, 0 обводок Дембеле, 20 потерь Олисе.