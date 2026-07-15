Риоло об Олисе: «Его сажали за один стол с Платини и Зиданом, но сейчас Майкл даже не на кухне. В начале ЧМ он преуспел, потому что было пространство и комфорт»

24-летний хавбек вышел в стартовом составе французов и был заменен на 72-й минуте. Он остался без результативных действий в трех последних матчах на ЧМ. В первых 4 играх на его счету было 5 голевых передач.
"Мы все были в восторге. Олисе и Мбаппе были лучшей связкой в истории сборной. Олисе сажали за один стол с Платини и Зиданом, но сейчас он даже не на кухне.
В начале турнира он преуспел, потому что было пространство и комфорт. Когда же усилилось давление, мы снова поняли, что роли «десятки» в современном футболе больше не существует", — сказал Риоло.
Ужас Франции в цифрах: 0 моментов, 0 обводок Дембеле, 20 потерь Олисе.