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Томас Тухель: «Месси — один из лучших в истории. Игроки Аргентины готовы отдать все ради Лео, это делает их очень сильными»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался в преддверии сегодняшнего матча ½ финала ЧМ-2026 с Аргентиной.

Источник: Спортс‘’

Тухель считает, что аргентинские игроки готовы отдать все силы, чтобы-39 летний Лионель Месси смог сыграть в, возможно, последнем финале ЧМ в своей карьере.

"Таков способ работы с такими игроками. Исходя из моего опыта работы с южноамериканскими, бразильскими и аргентинскими футболистами, мне кажется, что они любят это чувство семейности: совместные трапезы, барбекю, просто крепкие связи. В этом они преуспевают, и именно это они и создают.

Я не думаю, что это что-то искусственное. В Северной Европе такое не воссоздать, потому что это совершенно другой менталитет. И в этом, по сути, их сильная сторона: они готовы отдать все ради Лео Месси. Даже если это ключевые игроки, важные игроки в своих клубах. Они извлекают из этого пользу. Для них это совершенно нормально, и это делает их очень, очень сильными", — отметил тренер сборной Англии.

Тухель также ответил на вопрос о том, считает ли он Месси величайшим футболистом в истории.

«Он один из них. Я не тот человек, которому следует задавать все эти вопросы о величайших игроках. Потому что я думаю, что в футболе так много разных уровней, на разных позициях. Но он, безусловно, один из лучших», — сказал тренер.