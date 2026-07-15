Томас Тухель: «Месси — один из лучших в истории. Игроки Аргентины готовы отдать все ради Лео, это делает их очень сильными»

Я не думаю, что это что-то искусственное. В Северной Европе такое не воссоздать, потому что это совершенно другой менталитет. И в этом, по сути, их сильная сторона: они готовы отдать все ради Лео Месси. Даже если это ключевые игроки, важные игроки в своих клубах. Они извлекают из этого пользу. Для них это совершенно нормально, и это делает их очень, очень сильными", — отметил тренер сборной Англии.