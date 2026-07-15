AFA выложила пост о Месси перед полуфиналом ЧМ: «Матч с Англией — глава истории, начертанная для легенд. Молим Бога, чтобы время останавливалось, когда Лионель играет в футболке Аргентины»

Мы лишь просим Бога, чтобы каждый раз, когда Лионель Месси касается мяча, мы испытывали те же эмоции, что и всегда. Давайте никогда не переставать ценить привилегию наблюдать историю в реальном времени. Потому что очень немногим странам посчастливилось увидеть такого футболиста, на протяжении стольких лет защищающего цвета своей национальной команды. Возможно, именно поэтому желание [победить] еще сильнее. Потому что никто не хочет, чтобы это путешествие закончилось прямо сейчас. Потому что впереди полуфинал, потому что все еще есть общая мечта, которую нужно осуществить, и потому что миллионы аргентинцев убеждены, что, пока Месси на поле, всегда будет повод верить.