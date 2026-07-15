AFA выложила пост о Месси перед полуфиналом ЧМ: «Матч с Англией — глава истории, начертанная для легенд. Молим Бога, чтобы время останавливалось, когда Лионель играет в футболке Аргентины»

Встреча пройдет сегодня на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и начнется в 22:00 по московскому времени.
Статья о Месси была опубликована на сайте AFA в понедельник, 13 июля. Сегодня, в день матча с Англией, ссылка на публикацию появилась в твиттере ассоциации.
"Мы молим Бога, чтобы время останавливалось на мгновение каждый раз, когда Лионель Месси выходит на поле в футболке сборной Аргентины. Чтобы финальный свисток никогда не прозвучал. Чтобы никогда не было последнего матча. Чтобы всегда был еще один чемпионат мира, еще одна обводка, еще одна невероятная голевая передача, еще один гол, который снова объединит миллионы аргентинцев.
Потому что Месси уже не просто футболист. Это чувство, которое объединяет поколения. Он мальчик из Росарио, у которого была мечта, капитан, который завоевал все трофеи, человек, который заставил всю страну снова поверить.
И словно судьбе было угодно написать еще одну страницу в этой истории — в среду на его пути встанет Англия. Соперник, вошедший в историю, с незабываемыми страницами в истории аргентинского футбола, а также единственная команда мирового уровня, против которой Лионель Месси так и не смог сыграть в футболке сборной. В 39 лет история пишет еще одну главу, которая, казалось, была начертана для легенд.
Мы лишь просим Бога, чтобы каждый раз, когда Лионель Месси касается мяча, мы испытывали те же эмоции, что и всегда. Давайте никогда не переставать ценить привилегию наблюдать историю в реальном времени. Потому что очень немногим странам посчастливилось увидеть такого футболиста, на протяжении стольких лет защищающего цвета своей национальной команды. Возможно, именно поэтому желание [победить] еще сильнее. Потому что никто не хочет, чтобы это путешествие закончилось прямо сейчас. Потому что впереди полуфинал, потому что все еще есть общая мечта, которую нужно осуществить, и потому что миллионы аргентинцев убеждены, что, пока Месси на поле, всегда будет повод верить.
Пусть футбол отблагодарит его, когда придет время прощаться. Потому что более двух десятилетий он радовал целую страну, превращал мечты в привычку и превращал каждый матч за сборную в историческое событие. А пока нам остается лишь наслаждаться им. Потому что рекорды пройдут, статистика изменится, и будущие поколения будут читать о том, что он сделал. Нам посчастливилось увидеть это своими глазами. Мы просим Бога лишь об одном — чтобы следующий матч вновь начался с мяча у ног Лионеля Месси", — говорится в статье.
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