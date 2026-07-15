Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Университатя Кр
0
:
МЛ Витебск
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.00
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Атерт
:
Клаксвик
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.55
П2
3.04
Футбол. Лига конференций
21:30
Дечич
:
Лиепая
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.40
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Англия
:
Аргентина
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.95
П2
3.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Эгнатия
:
Петрокуб
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.51
П2
5.10
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Сутьеска
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.20
П2
1.62
Футбол. Лига конференций
завершен
Малишево
5
:
Влазния
0
П1
X
П2

Месси, Беллингем, Кейн, Альварес, Райс, Симеоне — в составах Англии и Аргентины на полуфинальный матч ЧМ

Сборные Англии и Аргентины объявили стартовые составы на полуфинальный матч ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

В стартовом составе Англии выйдут:

— вратарь: Джордан Пикфорд;

— защита: Джон Стоунз, Марк Гехи, Рис Джеймс, Джед Спенс;

— полузащита: Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Морган Роджерс;

— атака: Харри Кейн, Энтони Гордон.

За Аргентину сыграют:

— вратарь: Эмилиано Мартинес;

— защита: Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина;

— полузащита: Леандро Паредес, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес;

— атака: Хулиан Альварес, Лионель Месси, Джулиано Симеоне.