Месси, Беллингем, Кейн, Альварес, Райс, Симеоне — в составах Англии и Аргентины на полуфинальный матч ЧМ

Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте и начнется в 22:00 по московскому времени. Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
В стартовом составе Англии выйдут:
— вратарь: Джордан Пикфорд;
— защита: Джон Стоунз, Марк Гехи, Рис Джеймс, Джед Спенс;
— полузащита: Деклан Райс, Эллиот Андерсон, Джуд Беллингем, Морган Роджерс;
— атака: Харри Кейн, Энтони Гордон.
За Аргентину сыграют:
— вратарь: Эмилиано Мартинес;
— защита: Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина;
— полузащита: Леандро Паредес, Алексис Мак Аллистер, Энцо Фернандес;
— атака: Хулиан Альварес, Лионель Месси, Джулиано Симеоне.