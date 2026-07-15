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Радимов про Месси и Марадону: «Невозможно сравнить несравнимые вещи. Каждый — идол для своего поколения. Оба в топ-5 лучших футболистов за всю историю»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов высказался о сравнениях Диего Марадоны и Лионеля Месси.

Источник: Спортс‘’

— Влад, вот когда ты смотришь сейчас на Месси, ты продолжаешь обожать Марадону уже просто принципиально или тебе правильно кажется, что он более сильный футболист?

— Ну, я не могу ничего… Как сравнить несравнимые вещи? Невозможно.

— Ну, а как они несравнимы? Если они оба брали и обыгрывали по 10 человек, забивали эти голы одинаковые…

— Ну и как сравнить, кто из них лучше?

— Ты видел обоих.

— Вот сравнить невозможно. Каждый для своего поколения — идол. Я думаю, что если мы назовем пятерку лучших за всю историю футболистов, то это Пеле, Марадона, Месси — это три…

— Ну, Криштиану Роналду — все-таки, — сказал Магомед-Шапи Сулейманов.

— Наверное. Это четыре, — согласился Радимов.

— А кто будет пятым?

— Вот это уже тяжелый вопрос, — сказал Шапи.

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