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Месси опережает Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу» ЧМ благодаря двум голевым с Англией. У Лионеля и Килиана по 8 голов, аргентинец впереди по ассистам

Лионель Месси опережает Килиана Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу» ЧМ-2026 после полуфинальных матчей.

Нападающий сборной Аргентины отдал две голевые передачи в матче против Англии — голы забили Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. Аргентинцы одержали победу со счетом 2:1, забив дважды после 85-й минуты.

Месси и Мбаппе делят первое место в списке лучших бомбардиров ЧМ — на их счету по 8 мячей. При этом аргентинец отдал 4 голевых передачи, а француз — лишь три. С 1994 года лучшимм бомбардиром чемпионата мира при равенстве голов признается игрок с большим количеством ассистов.

В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Франция встретится с Англией в матче за третье место.