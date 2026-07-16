Месси опережает Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу» ЧМ благодаря двум голевым с Англией. У Лионеля и Килиана по 8 голов, аргентинец впереди по ассистам

Нападающий сборной Аргентины отдал две голевые передачи в матче против Англии — голы забили Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес. Аргентинцы одержали победу со счетом 2:1, забив дважды после 85-й минуты.
Месси и Мбаппе делят первое место в списке лучших бомбардиров ЧМ — на их счету по 8 мячей. При этом аргентинец отдал 4 голевых передачи, а француз — лишь три. С 1994 года лучшимм бомбардиром чемпионата мира при равенстве голов признается игрок с большим количеством ассистов.
В финале ЧМ-2026 Аргентина сыграет с Испанией. Франция встретится с Англией в матче за третье место.