Месси опережает Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу» ЧМ благодаря двум голевым с Англией. У Лионеля и Килиана по 8 голов, аргентинец впереди по ассистам

Месси и Мбаппе делят первое место в списке лучших бомбардиров ЧМ — на их счету по 8 мячей. При этом аргентинец отдал 4 голевых передачи, а француз — лишь три. С 1994 года лучшимм бомбардиром чемпионата мира при равенстве голов признается игрок с большим количеством ассистов.