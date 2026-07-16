Месси — лучший игрок матча Англия — Аргентина с 8.5 по Индексу ГОЛа. Кейн с оценкой 6.1 — худший из игроков старта

У форварда англичан Харри Кейна худшие баллы из игроков стартовых составов обеих команд — 6.1.
Оценки сборной Англии:
— вратарь: Джордан Пикфорд (6.4);
— защита: Джон Стоунз (6.4), Марк Гехи (6.3), Рис Джеймс (7.3), Джед Спенс (6.8);
— полузащита: Деклан Райс (7.6), Эллиот Андерсон (7.0), Джуд Беллингем (6.4), Морган Роджерс 7.0);
— атака: Харри Кейн (6.1), Энтони Гордон (6.9).
— запасные: Эзри Конса (5.5).
Оценки сборной Аргентины:
— вратарь: Эмилиано Мартинес (6.5);
— защита: Николас Тальяфико (6.8), Лисандро Мартинес (6.3), Кристиан Ромеро (7.8), Науэль Молина (6.6);
— полузащита: Леандро Паредес (7.2), Алексис Мак Аллистер (6.7), Энцо Фернандес (7.8);
— атака: Хулиан Альварес (7.2), Лионель Месси (8.5), Джулиано Симеоне (6.3).
— запасные: Гонсало Монтьель (6.0), Николас Отаменди (6.4), Родриго Де поль (6.7), Николас Гонсалес (7.1).
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