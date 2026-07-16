Ричардс о Месси: «GOAT — величайший игрок всех времен. Мы думали, героем станет Беллингем или Кейн, но поэтому Лео — король. Если дать ему время и пространство, он обязательно накажет»

39-летний форвард сборной Аргентины отдал две результативные передачи.
"У них есть Лионель Месси. У них есть GOAT — величайший футболист всех времен.
Все решили эпизоды. Мы думали, что героем матча может стать Беллингем или Кейн, но именно поэтому Месси — король. Поразительно, на что он способен.
Он может просто ходить по полю, а затем внезапно оживает, когда мяч оказывается у него в ногах. В этот момент проявляется его гениальность, и именно это зачастую становится решающим фактором.
В матчах против Мексики и Норвегии соперникам в тот день не хватило качества, чтобы воспользоваться своими шансами. Но если дать Месси время и пространство, он обязательно вас накажет", — сказал Ричардс.