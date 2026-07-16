Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Англия
1
:
Аргентина
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Эгнатия
6
:
Петрокуб
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Сутьеска
0
:
Кайрат
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дечич
1
:
Лиепая
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атерт
1
:
Клаксвик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Университатя Кр
1
:
МЛ Витебск
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Малишево
5
:
Влазния
0
П1
X
П2

Ричардс о Месси: «GOAT — величайший игрок всех времен. Мы думали, героем станет Беллингем или Кейн, но поэтому Лео — король. Если дать ему время и пространство, он обязательно накажет»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс восхищен игрой Лионеля Месси в матче с Англией в полуфинале ЧМ-2026 (2:1).

Источник: Спортс‘’

39-летний форвард сборной Аргентины отдал две результативные передачи.

"У них есть Лионель Месси. У них есть GOAT — величайший футболист всех времен.

Все решили эпизоды. Мы думали, что героем матча может стать Беллингем или Кейн, но именно поэтому Месси — король. Поразительно, на что он способен.

Он может просто ходить по полю, а затем внезапно оживает, когда мяч оказывается у него в ногах. В этот момент проявляется его гениальность, и именно это зачастую становится решающим фактором.

В матчах против Мексики и Норвегии соперникам в тот день не хватило качества, чтобы воспользоваться своими шансами. Но если дать Месси время и пространство, он обязательно вас накажет", — сказал Ричардс.