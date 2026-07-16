Месси вчетверо превзошел Роналду по «гол плюс пас» на ЧМ-2026: у Лео 12 очков, у Криштиану — 3

В среду, 15 июля, 39-летний нападающий сборной Аргентины дважды результативно ассистировал своим партнерам в полуфинальном матче с соперниками из Англии (2:1). Сперва Месси отдал пас полузащитнику Энцо Фернандесу, забившему ударом из-за пределов штрафной. Затем капитан «альбиселесте» навесил на форварда Лаутаро Мартинеса, а тот головой отослал мяч в ворота.
Теперь счету Месси 12 (8+4) очков по системе «гол плюс пас» на продолжающемся турнире. 39-летний футболист провел уже 8 матчей в ходе ЧМ-2026. Месси и его партнеры по команде пробились в финал, где встретятся с соперниками из Испании 19 июля.
Криштиану Роналду и сборная Португалии покинули чемпионат мира на стадии ⅛ финала, потерпев поражение от испанцев (0:1). 41-летний нападающий поучаствовал в 5 матчах и забил 3 мяча. Голевых передач на его счету нет.
Месси и Роналду долгое время считались конкурентами в борьбе за статус лучшего футболиста мира. Аргентинец получал «Золотой мяч» 8 раз, у португальца 5 таких наград.