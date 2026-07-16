Месси вчетверо превзошел Роналду по «гол плюс пас» на ЧМ-2026: у Лео 12 очков, у Криштиану — 3

Теперь счету Месси 12 (8+4) очков по системе «гол плюс пас» на продолжающемся турнире. 39-летний футболист провел уже 8 матчей в ходе ЧМ-2026. Месси и его партнеры по команде пробились в финал, где встретятся с соперниками из Испании 19 июля.