У Месси 21 гол и 12 ассистов в 33 играх на чемпионатах мира — одно очко за матч в среднем. Роналду набрал 11+2 в 27 играх

Пятикратный победитель «Золотого мяча» Криштиану Роналду на чемпионатах мира принял участие в 27 матчах. На его счету 11 забитых мячей и 2 ассиста. На ЧМ-2026 он провел пять игр и трижды поразил ворота соперников.