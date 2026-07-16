У Месси 21 гол и 12 ассистов в 33 играх на чемпионатах мира — одно очко за матч в среднем. Роналду набрал 11+2 в 27 играх

39-летний футболист сделал две результативные передачи в полуфинальном матче ЧМ-2026 против сборной Англии (2:1).
На текущем чемпионате Месси забил 8 мячей и отдал 4 голевых паса в 7 матчах.
Всего на чемпионатах мира 8-кратный обладатель «Золотого мяча» провел 33 игры, в которых отметился 21 голом и 12 результативными передачами (все эти показатели — рекордные).
Пятикратный победитель «Золотого мяча» Криштиану Роналду на чемпионатах мира принял участие в 27 матчах. На его счету 11 забитых мячей и 2 ассиста. На ЧМ-2026 он провел пять игр и трижды поразил ворота соперников.