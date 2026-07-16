IShowSpeed эмоционально обратился к Ямалю: «Обыграй Аргентину, спаси нас, фанатов Роналду! Спаси меня от катастрофы, я не выдержу этого еще один год»

"Ямаль, брат, на твоих плечах большой груз. Это обращение для тебя! Соберись! Пожалуйста, пожалуйста! Ламин! Пожалуйста! Соберись, брат! Не играйся, просто включись и победи!
Пожалуйста, обыграйте Аргентину в финале ЧМ. Пожалуйста, Ламин! Спаси меня! Спаси меня от катастрофы! Я не выдержу этого еще один год… Если Месси выиграет чемпионат мира, у меня, как фаната Роналду, не останется ничего, что я мог бы сказать. Так что, Ламин Ямаль, спаси нас, фанатов Роналду!" — сказал IShowSpeed.
Стример расплакался после камбэка сборной Аргентины в матче ½ финала ЧМ-2026 против Англии (2:1).
IShowSpeed не скрывает, что является поклонником Криштиану Роналду и болеет против Месси. На его ютуб-канале более 57 млн подписчиков.
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