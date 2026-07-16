IShowSpeed эмоционально обратился к Ямалю: «Обыграй Аргентину, спаси нас, фанатов Роналду! Спаси меня от катастрофы, я не выдержу этого еще один год»

Пожалуйста, обыграйте Аргентину в финале ЧМ. Пожалуйста, Ламин! Спаси меня! Спаси меня от катастрофы! Я не выдержу этого еще один год… Если Месси выиграет чемпионат мира, у меня, как фаната Роналду, не останется ничего, что я мог бы сказать. Так что, Ламин Ямаль, спаси нас, фанатов Роналду!" — сказал IShowSpeed.