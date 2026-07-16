Фетисов про Англия — Аргентина на ЧМ: «Этот матч проиграл Тухель. Месси — молодец, возраст ему не помеха»

«Это к тренеру (Томасу Тухелю — Спортс» «) вопросы, он проиграл этот матч. Мне кажется, англичане не очень уверенно играли. По зрелищности это не та игра, которую ожидали», — сказал Фетисов.
Он также поделился мнением о 39-летнем Лионеле Месси, который сделал две голевые передачи.
«Молодец, в очередной раз доказал, что возраст не помеха быть лидером команды», — отметил собеседник агентства.
В финале Аргентина встретится с Испанией. Матч пройдет 19 июля в США.
Как Тухель проиграл Аргентине — повторив за Саутгейтом в самый неподходящий момент.
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Месси заберет «Золотой мяч», Тухель и Дешам провалились — разбор полуфиналов ЧМ.