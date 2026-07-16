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Болельщики Аргентины облили пивом IShowSpeed и забросали его разными предметами. Стример болеет против Месси на матчах ЧМ из-за любви к Роналду

Болельщики сборной Аргентины облили пивом и забросали разными предметами стримера IShowSpeed во время матча против Англии в полуфинале ЧМ-2026 (1:2).

Источник: Спортс‘’

IShowSpeed в футболке Англии поддерживал английскую сборную рядом с сектором аргентинских болельщиков.

На 71-й минуте матча в стримера бросили банку из-под пива. Когда аргентинцы сравняли счет, болельщики облили пивом IShowSpeed. Также фанаты сборной Аргентины бросали в стримера различные предметы, освистывали его и показывали оскорбительные жесты.

Стример расплакался после камбэка сборной Аргентины в матче с Англией. После игры IShowSpeed обратился к хавбеку сборной Испании Ламину Ямалю с просьбой обыграть аргентинцев в финале ЧМ-2026.

Стример не скрывает, что является поклонником Криштиану Роналду и болеет против Месси. На его ютуб-канале более 57 млн подписчиков.

Макси Лопес наехал на безумного фаната Роналду: за попытку проклясть Аргентину.

Безумный фанат Роналду с 55 млн подписчиков покоряет ЧМ: отметил промах Месси сальто и выбесил Ибру.

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