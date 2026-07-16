Болельщики Аргентины облили пивом IShowSpeed и забросали его разными предметами. Стример болеет против Месси на матчах ЧМ из-за любви к Роналду

IShowSpeed в футболке Англии поддерживал английскую сборную рядом с сектором аргентинских болельщиков.
На 71-й минуте матча в стримера бросили банку из-под пива. Когда аргентинцы сравняли счет, болельщики облили пивом IShowSpeed. Также фанаты сборной Аргентины бросали в стримера различные предметы, освистывали его и показывали оскорбительные жесты.
Стример расплакался после камбэка сборной Аргентины в матче с Англией. После игры IShowSpeed обратился к хавбеку сборной Испании Ламину Ямалю с просьбой обыграть аргентинцев в финале ЧМ-2026.
Стример не скрывает, что является поклонником Криштиану Роналду и болеет против Месси. На его ютуб-канале более 57 млн подписчиков.
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