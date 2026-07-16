Болельщики Аргентины облили пивом IShowSpeed и забросали его разными предметами. Стример болеет против Месси на матчах ЧМ из-за любви к Роналду

На 71-й минуте матча в стримера бросили банку из-под пива. Когда аргентинцы сравняли счет, болельщики облили пивом IShowSpeed. Также фанаты сборной Аргентины бросали в стримера различные предметы, освистывали его и показывали оскорбительные жесты.