У Месси и Олисе по 15 проникающих передач на ЧМ-2026. Это рекорд на одном турнире

Статистика ведется с 1966 года.
Лидерами по этому показателю стали форвард сборной Аргентины Лионель Месси и вингер команды Франции Майкл Олисе.
На счету обоих игроков по 15 подобных передач на текущем чемпионате.
На чемпионате мира 2026 года было зафиксировано рекордное количество проникающий передач в рамках одного турнира.
Статистика ведется с 1966 года.
Лидерами по этому показателю стали форвард сборной Аргентины Лионель Месси и вингер команды Франции Майкл Олисе.
На счету обоих игроков по 15 подобных передач на текущем чемпионате.