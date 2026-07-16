Невилл о критике от Ромеро: «Они с Лисандро должны обнимать Месси каждый день, потому что он вытаскивал их из трясины. Аргентина победила Англию не благодаря центральным защитникам»

Но я также сказал, что они невероятны, что они буквально сметают все на своем пути и умеют выигрывать матчи для своей страны. Они способны переходить от гениальной игры к нелепой… Они выигрывают практически все верховые единоборства в чужой штрафной и нередко — в своей.