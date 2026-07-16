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Невилл о критике от Ромеро: «Они с Лисандро должны обнимать Месси каждый день, потому что он вытаскивал их из трясины. Аргентина победила Англию не благодаря центральным защитникам»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл ответил на слова Кристиана Ромеро.

В преддверии игры сборных Англии и Аргентины в полуфинале чемпионата мира (1:2) Невилл заявил, что Ромеро и Лисандро Мартинес «одновременно лучшая и худшая пара центральных защитников в мире». После победы в матче ему ответил Кристиан: «Не буду таким глупым, надеюсь, когда завершу карьеру, и не буду критиковать игроков».

"Просто добавлю несколько слов к тому, что я сказал: они позволяют соперникам забивать. Они пропустили шесть голов в четырех матчах плей-офф.

Эти двое должны обнимать Месси каждый день, потому что ему пришлось вытаскивать их из трясины, когда они пропустили два мяча в матче против Египта, два — от Кабо-Верде и один — от Англии.

Но я также сказал, что они невероятны, что они буквально сметают все на своем пути и умеют выигрывать матчи для своей страны. Они способны переходить от гениальной игры к нелепой… Они выигрывают практически все верховые единоборства в чужой штрафной и нередко — в своей.

В прошлом году Ромеро играл в команде, которая едва не вылетела из Премьер-лиги и пропустила 65 голов, так что, думаю, я знаю, о чем говорю, когда наблюдаю за игроком. Ромеро очень талантлив, как и Лисандро Мартинес, но они совершают много ошибок и пропускают голы.

Я просто вижу в их игре противоречие. Ромеро еще относительно молод, он пока не является опытным защитником, хотя уже добился невероятных успехов. Он выиграл чемпионат мира. Но без Лионеля Месси прошлой ночью и на двух последних турнирах… Аргентина победила не благодаря своим центральным защитникам. Она победила благодаря, возможно, величайшему футболисту всех времен", — сказал Невилл.