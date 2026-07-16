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Месси, Кукурелья, Рабьо, Энцо, Райс, Ойарсабаль — в символической сборной полуфинала ЧМ по версии ГОЛа

Стала известна символическая сборная полуфинала ЧМ-2026 по версии ГОЛа.

Источник: Спортс‘’

В нее вошли игроки с лучшим Индексом ГОЛа в рамках схемы 4−4−2.

Вратарь: Унаи Симон (Испания, Индекс ГОЛа — 7.5).

Защитники: Марк Кукурелья (Испания, 7.2), Кристиан Ромеро (Аргентина, 7.8), Пау Кубарси (Испания, 7.3), Педро Порро (Испания, 7.9).

Полузащитники: Фабиан Руис (Испания, 7.8), Энцо Фернандес (Аргентина, 7.8), Адриен Рабьо (Франция, 7.3), Деклан Райс (Англия, 7.6).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина, 8.5), Микель Ойарсабаль (Испания, 7.5).

Сборная ½ финала была составлена на основе Индекса ГОЛа. Оптимальную схему выбрал алгоритм. Индекс учитывает все действия футболиста на поле — от голов и точности передач до дриблинга и единоборств.

Следите за ЧМ-2026 в приложении ГОЛ.

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