Месси, Энцо и другие игроки Аргентины рассматривали бутылку Пикфорда с подсказками к серии пенальти после матча с Англией

После финального свистка массажист аргентинской команды Дэдди Д’Андреа появился на поле с этой бутылкой. Лионель Месси принялся изучать записи для голкипера англичан вместе с Нико Гонсалесом. Аргентинский форвард улыбнулся, увидев подсказку Пикфорду по своей манере удара: «Покажи, что прыгнешь влево, затем прыгай вправо».
Далее бутылка попала к Энцо Фернандесу, тот пошутил: «В следующий раз я пробью “паненкой”. В заметках Пикфорда рядом с его фамилией была инструкция: “Оставайся по центру”.
Тренер Аргентины по физподготовке позже выложил фото бутылки в соцсети.