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Месси, Энцо и другие игроки Аргентины рассматривали бутылку Пикфорда с подсказками к серии пенальти после матча с Англией

Футболисты сборной Аргентины после матча с Англией (2:1) в полуфинале ЧМ-2026 получили в распоряжение бутылку вратаря английской сборной Джордана Пикфорда с подсказками к возможной серии пенальти.

После финального свистка массажист аргентинской команды Дэдди Д’Андреа появился на поле с этой бутылкой. Лионель Месси принялся изучать записи для голкипера англичан вместе с Нико Гонсалесом. Аргентинский форвард улыбнулся, увидев подсказку Пикфорду по своей манере удара: «Покажи, что прыгнешь влево, затем прыгай вправо».

Далее бутылка попала к Энцо Фернандесу, тот пошутил: «В следующий раз я пробью “паненкой”. В заметках Пикфорда рядом с его фамилией была инструкция: “Оставайся по центру”.

Тренер Аргентины по физподготовке позже выложил фото бутылки в соцсети.

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