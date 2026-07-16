Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Дерри Сити
0
:
ЦСКА Сф
0
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.60
П2
2.09
Футбол. Лига конференций
перерыв
БАТЭ
0
:
Эльбасани
0
Все коэффициенты
П1
4.05
X
2.25
П2
2.70
Футбол. Лига Европы
21:00
Алюминий
:
Шериф
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.25
П2
2.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Шкендия
:
Европа
Все коэффициенты
П1
1.10
X
8.50
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Балкани
:
Конна'с Куэй
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Силекс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.74
X
2.92
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
20:30
Университатя Кл
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
6.50
X
3.50
П2
1.67
Футбол. Лига конференций
20:30
Хамрун Спартанс
:
Рунавик
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.50
П2
5.75
Футбол. Лига Европы
21:15
Ференцварош
:
Войводина
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.77
П2
8.25
Футбол. Лига Европы
21:30
Жилина
:
Хайдук С
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.40
П2
2.32
Футбол. Лига конференций
21:45
Линфилд
:
Нымме Калью
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.10
П2
5.90
Футбол. Лига конференций
21:45
Морнар
:
Атлетик Э
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.00
П2
6.60
Футбол. Лига конференций
22:00
Виртус
:
Дила
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.30
П2
1.63
Футбол. Лига Европы
23:00
Вестри
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
17.00
X
8.00
П2
1.18
Футбол. Лига конференций
завершен
Астана
1
:
Динамо Тр
4
П1
X
П2

В Бангладеш зафиксировано 12 смертей на фоне ЧМ. Болельщика Бразилии убили за насмешки после незабитого пенальти Месси

В Бангладеш зафиксировано как минимум 12 смертей, имеющих прямую или косвенную связь с чемпионатом мира.

38-летний Мд Шарифул Ислам скончался после драки с другими болельщиками во время матча Аргентина — Египет. Водитель велорикши смотрел матч в чайной лавке, где на него напали «фанаты Аргентины» после того, как он посмеялся над незабитым пенальти Лионеля Месси. Ислам был поклонником сборной Бразилии.

«Как можно убить человека из-за футбола? У меня две дочери. Кого они теперь будут называть отцом? Мои дочери стали сиротами. Я хочу, чтобы убийцы моего мужа понесли самое суровое наказание» — сказала его жена Бьюти Бегум.

В разных регионах страны люди погибали в результате избиений, предполагаемых нападений с ножом, поражения электрическим током и дорожно-транспортных происшествий.

По сообщениям СМИ, Фаяз Таджриан погиб в аварии на мотоцикле, направляясь смотреть матч Аргентина — Египет. Мустафа Кази был зарублен холодным оружием в ходе спора из-за футбола. Махидул Ислам погиб после того, как во время празднования на него обрушились футбольные ворота. Еще десятки человек получили травмы в столкновениях между поклонниками Бразилии и Аргентины после местного футбольного матча в Хабигандже.

Согласно одному из исследований, во время чемпионата мира 2022 года в Бангладеш в результате столкновений между группами болельщиков погибли 23 человека.

Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше