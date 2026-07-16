В Бангладеш зафиксировано 12 смертей на фоне ЧМ. Болельщика Бразилии убили за насмешки после незабитого пенальти Месси

По сообщениям СМИ, Фаяз Таджриан погиб в аварии на мотоцикле, направляясь смотреть матч Аргентина — Египет. Мустафа Кази был зарублен холодным оружием в ходе спора из-за футбола. Махидул Ислам погиб после того, как во время празднования на него обрушились футбольные ворота. Еще десятки человек получили травмы в столкновениях между поклонниками Бразилии и Аргентины после местного футбольного матча в Хабигандже.