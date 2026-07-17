Олисе расспрашивал партнеров по сборной Франции насчет «Реала». Вингер «Баварии» не скрывает желания перейти в «Мадрид» (L"Equipe)

Во время ЧМ-2026 24-летний игрок сборной Франции расспрашивал партнеров по национальной команде насчет мадридского клуба, за который выступают футболисты «трехцветных» Килиан Мбаппе, Орельен Тчуамени и Ибраима Конате, сообщает L"Equipe.
По данным источника, в частных разговорах Олисе не скрывает желания продолжить карьеру в «Реале», при этом его одноклубник по «Баварии» Дайо Упамекано пытается уговорить Олисе остаться в мюнхенском клубе.
Олисе хочет перейти в «Реал» и обсудит ситуацию с «Баварией» после ЧМ. Мюнхенцы могут потребовать 200+ млн евро за игрока (Foot Mercato).