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Тюкавин об Овечкине: «Думаю, он продлил контракт, чтобы побить рекорд Гретцки и стать самым-самым лучшим снайпером. Забью ли больше Саши? Его или Соболева? Буду стараться»

Нападающий футбольного клуба «Динамо» Москва Константин Тюкавин высказался о том, что Александр Овечкин остался в НХЛ еще на один сезон.

Ранее 40-летний форвард продлил соглашение с «Кэпиталс» на один год. Он проведет 22-й сезон в составе своего единственного клуба в НХЛ.

Овечкин — рекордсмен лиги по числу голов в регулярных чемпионатах (929). По шайбам с учетом плей-офф (1006) он идет на втором месте, уступая Уэйну Гретцки (1016).

— Я очень рад, примерно понимал, что это произойдет. Я его поздравляю, будем продолжать наслаждаться его игрой. Моя мечта — съездить на одну из его игр. Хочу это осуществить, если получится.

— Насколько это ожидаемо? Ждете от него абсолютного рекорда?

— Конечно. Думаю, что он продлил контракт ради этого, чтобы побить рекорд Гретцки и стать самым-самым-самым [лучшим снайпером].

— Ты сможешь в новом сезоне больше Саши забить?

— Какого? Овечкина или Соболева?

— Овечкина. Соболев — понятно. А больше Соболева сможешь? Давай про обоих.

— Да я не знаю. Буду стараться, — сказал Тюкавин с улыбкой.

Овечкин и Тюкавин сыграли в пляжный волейбол на отдыхе.

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