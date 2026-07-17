Тюкавин об Овечкине: «Думаю, он продлил контракт, чтобы побить рекорд Гретцки и стать самым-самым лучшим снайпером. Забью ли больше Саши? Его или Соболева? Буду стараться»

Ранее 40-летний форвард продлил соглашение с «Кэпиталс» на один год. Он проведет 22-й сезон в составе своего единственного клуба в НХЛ.
Овечкин — рекордсмен лиги по числу голов в регулярных чемпионатах (929). По шайбам с учетом плей-офф (1006) он идет на втором месте, уступая Уэйну Гретцки (1016).
— Я очень рад, примерно понимал, что это произойдет. Я его поздравляю, будем продолжать наслаждаться его игрой. Моя мечта — съездить на одну из его игр. Хочу это осуществить, если получится.
— Насколько это ожидаемо? Ждете от него абсолютного рекорда?
— Конечно. Думаю, что он продлил контракт ради этого, чтобы побить рекорд Гретцки и стать самым-самым-самым [лучшим снайпером].
— Ты сможешь в новом сезоне больше Саши забить?
— Какого? Овечкина или Соболева?
— Овечкина. Соболев — понятно. А больше Соболева сможешь? Давай про обоих.
— Да я не знаю. Буду стараться, — сказал Тюкавин с улыбкой.
Овечкин и Тюкавин сыграли в пляжный волейбол на отдыхе.