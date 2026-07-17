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Генич о Дзюбе в «Спартаке»: «Нет шансов. Большие клубы Дзюбоманию уже пережили. Артем — величайший бомбардир в истории российского футбола, но он не нужен красно-белым»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился мнением о возможном переходе Артема Дзюбы в «Спартак».

37-летний нападающий находится в статусе свободного агента после ухода из «Акрона».

«Нет шансов. Ни единого шанса. Прекрасно отношусь к Артему, он величайший бомбардир в истории российского футбола. Но он ни в каком качестве “Спартаку” не нужен. Если только как медиа-представитель на собраниях.

Если Артем хочет еще поиграть, то «Спартак» точно не является для него вариантом. Он бы мог пригодиться «Родине» для привлечения дополнительного внимания. Это Москва, клуб только вышел в РПЛ. Получил бы адекватный футбольный контракт и выходил бы на 10 минут последних, а всем бы было интересно на это смотреть. Дзюба в «Родине» был бы как Неймар в Бразилии или как Роналду в Португалии. Месси же в 39 лет феерит за сборную, почему Дзюбе не забить в том же возрасте пару важных мячей за «Родину»?

Большие клубы Дзюбоманию уже пережили. Дзюба говорил о том, что возвращение в «Спартак» было бы красивой историей? Да, он-то хочет. Но москвичи могут выйти с предложением к Артему и позвать его не как футболиста, а в коммерческий отдел или в маркетинг. Если «Спартак» такое предложение сделал бы, то не думаю, что Артем согласился бы. Не так-то просто закончить.

Дзюба может на публику заявлять, что готов завершать карьеру, но силы-то у него есть и он тренируется. Поэтому вижу вариант либо с «Родиной», либо закончить", — сказал Генич.