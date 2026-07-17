Генич о Дзюбе в «Спартаке»: «Нет шансов. Большие клубы Дзюбоманию уже пережили. Артем — величайший бомбардир в истории российского футбола, но он не нужен красно-белым»

Если Артем хочет еще поиграть, то «Спартак» точно не является для него вариантом. Он бы мог пригодиться «Родине» для привлечения дополнительного внимания. Это Москва, клуб только вышел в РПЛ. Получил бы адекватный футбольный контракт и выходил бы на 10 минут последних, а всем бы было интересно на это смотреть. Дзюба в «Родине» был бы как Неймар в Бразилии или как Роналду в Португалии. Месси же в 39 лет феерит за сборную, почему Дзюбе не забить в том же возрасте пару важных мячей за «Родину»?