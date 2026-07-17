«Испания слишком хороша для Аргентины. Против Англии все шло через Месси, но испанцы с Кукурельей очень сильны на левом фланге». Терри о финале ЧМ

"Испания — фаворит для меня. Обе команды очень комфортно чувствуют себя с мячом, владеют им. Но у аргентинцев против англичан все шло через правый фланг Лионеля Месси.
Каждый раз, когда они переключались на левый фланг, мяч очень быстро возвращался на правый.
Марк Кукурелья был признан лучшим игроком матча в полуфинале против сборной Франции. Сборная Испании выглядит очень сильно на левом фланге.
Кроме того, испанцы не пропустили ни одного гола от Франции и почти не пропускают на чемпионате мира — это невероятно.
Аргентинцы представляют собой огромную угрозу. Как мы видели на протяжении чемпионата мира, они всегда находят выход из ситуации. Когда у вас есть такой волшебник, как Месси, у вас всегда будет шанс.
Но думаю, что Испания слишком хороша для этой Аргентины. При этом аргентинцы против англичан показали то, чем могут похвастаться немногие команды — стойкость и упорство.
Что мне особенно понравилось в их игре против Англии, так это то, что после каждого подката все игроки тут же подбегали и устраивали небольшую потасовку.
Они очень сплочены, в них чувствовалась стойкость, но все же думаю, что Испания одержит победу", — сказал Джон Терри в эфире Sports Uncensored.
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