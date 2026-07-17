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Иан Пол Джой: «Месси — футбольный бог. 33 голевых действия на ЧМ — нечто выдающееся, из-за него публика взрывается от восторга. Инфантино счастлив, что Лионель дошел до финала»

Иан Пол Джой впечатлен выступлениями капитана сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Лионель Месси — бог, попросту говоря. Он футбольный бог. Он показывает на ЧМ нечто выдающееся. У него 33 результативных действия на чемпионатах мира, 12 голевых передач на чемпионатах мира.

Он тот, из-за кого все мы подвигаемся на край сиденья всякий раз, когда он получает мяч, чтобы получше увидеть, что он сделает. Он тот, кто заставляет публику взрываться от восторга. Цены на матчи, в которых он участвует, растут. И нет никаких сомнений в том, что Инфантино счастлив, что Месси дошел до финала«, — отметил экс-защитник “Санкт-Паули”.