Яннис Адетокумбо: «Месси может войти в историю как один из лучших спортсменов, это уровень Джордана, Серены, Джоковича, Фелпса, Болта. В игре с Англией мы стали свидетелями величия»

И когда ты видишь такое, тебя это вдохновляет. Это мотивирует тебя заботиться о своем теле, продолжать делать ради своей команды то, что правильно. И был во время матча момент, когда после обводки его кто-то сбил с ног, и можно было увидеть, как все его партнеры бегут к нему, чтобы помочь подняться. Такое право надо заслужить. То уважение, с которым относятся к нему партнеры, еще надо заслужить.