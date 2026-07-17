Яннис Адетокумбо: «Месси может войти в историю как один из лучших спортсменов, это уровень Джордана, Серены, Джоковича, Фелпса, Болта. В игре с Англией мы стали свидетелями величия»

«В самолете по дороге в Майами я думал про его путь. Так, он играл в “Барселоне”, сколько лет ему было, когда он ушел в “ПСЖ”? Сколько лет ему было, когда он перешел в “Интер Майами”? Я обо всем этом думал.
И в матче [с Англией] мы стали свидетелями величия. Месси может войти в историю как один из лучших спортсменов всех времен. Он семь раз признавался самым ценным игроком, может стать двукратным победителем ЧМ, выиграл Лигу чемпионов четыре или пять раз — так что он в числе лучших, с такими спортсменами, как Майкл Джордан, Серена Уильямс, Джокович, Майкл Фелпс, Усэйн Болт.
И когда ты видишь такое, тебя это вдохновляет. Это мотивирует тебя заботиться о своем теле, продолжать делать ради своей команды то, что правильно. И был во время матча момент, когда после обводки его кто-то сбил с ног, и можно было увидеть, как все его партнеры бегут к нему, чтобы помочь подняться. Такое право надо заслужить. То уважение, с которым относятся к нему партнеры, еще надо заслужить.
И для меня это пример для подражания. Леброн Джеймс, Криштиану Роналду, Месси указали путь, а тебе просто надо следовать по нему. Это тяжело, нужно быть дисциплинированным, преданным делу, но если хочешь двигаться этим путем, то двигайся, а если нет, то двигай домой.
Надеюсь, что и я в своей карьере смогу добиться чего-то подобного", — сказал чемпион НБА 2021 года.