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Мэр Нью-Йорка Мамдани о финале ЧМ: «Все, за кого я болею, проиграли. Я подумал, что фото Месси с Ямалем — ИИ, просто невероятно, что они вдвоем сыграют. Жду хорошего матча»

Мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани ответил на вопрос, кого он будет поддерживать во время финала чемпионата мира.

Источник: Спортс‘’

— Испания против Аргентины. За кого вы болеете и почему?

— Все, за кого я болею, проиграли. Так что, кажется, кого бы сейчас я ни назвал, они проиграют (смеется). Я могу лишь сказать, что это был невероятный чемпионат мира.

И, считая себя человеком, который разбирается в технологиях и может отличить ИИ от настоящей картинки, я подумал, что фотография Лионеля Мессии и Ламина Ямаля была создана искусственным интеллектом. Не знаю, видели ли вы ее, но Ямаля, когда он был ребенком, выбрали из множества разных детей для фотографии, на которой его будет купать Лионель Месси.

Месси и младенец Ямаль, которого он купает. А сейчас эти двое встретятся в воскресенье [в финале ЧМ] в Нью-Йорке. Это весьма невероятно. Так что я с нетерпением ожидаю хорошей игры, — сказал Мамдани.

2007: Месси купает Ямаля в ванночке, 2026: они сразятся в финале ЧМ. Шок!

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