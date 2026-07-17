Мэр Нью-Йорка Мамдани о финале ЧМ: «Все, за кого я болею, проиграли. Я подумал, что фото Месси с Ямалем — ИИ, просто невероятно, что они вдвоем сыграют. Жду хорошего матча»

И, считая себя человеком, который разбирается в технологиях и может отличить ИИ от настоящей картинки, я подумал, что фотография Лионеля Мессии и Ламина Ямаля была создана искусственным интеллектом. Не знаю, видели ли вы ее, но Ямаля, когда он был ребенком, выбрали из множества разных детей для фотографии, на которой его будет купать Лионель Месси.